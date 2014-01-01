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ИНФОРМДИЗАЙН|ПРЕСС-ЦЕНТР | ХАОС – новый альбом постеров-мотиваторов о неорганизованной стихии
ХАОС – новый альбом постеров-мотиваторов о неорганизованной стихии

Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом мотивирующих плакатов, посвящённый беспорядочному, неопределенному состоянию вещей – хаосу.

хаос

Хаос в его изначальном значении – первичное состояние Вселенной, беспредельное пространство, представляющее собой беспорядочную смесь материальных элементов мира, из которого произошло все существующее.

хаос

Хаос – это не только буйство слепых стихий, необузданных страстей, непредсказуемых последствий. Это ещё и рождение новых возможностей, их спонтанное появление в кипящем, клокочущем вихре новых и новых изменений.

хаос

Постеризация – эффект получения изображения с ограниченным количеством тонов. При использовании эффекта постеризации изображения становятся похожи на типографские плакаты, при печати которых используется ограниченное количество цветных чернил.

хаос

Мотивирующий плакат – постер, вдохновляющий зрителя на определённые мысли, стимулирующий на действие, на какое-то изменение эмоционального состояния. Главная цель постера-мотиватора – стимулировать, побуждать что-то сделать, измениться, поменять взгляд на тот или иной предмет, вдохновлять на работу над собой или просто заставлять позитивно задуматься, поднять настроение.

хаос

Альбом мотивационных постеров «ХАОС» содержит цифровые картины, посвящённые бесформенной совокупности материи и пространства – хаосу.

хаос

Просмотреть все мотивационные плакаты можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице МОТИВИРУЮЩИЕ ПОСТЕРЫ (МОТИВАТОРЫ) проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени постеры-мотиваторы по самым различным актуальным темам.

хаос

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

хаос

Мотивирующие плакаты альбома «ХАОС» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

хаос

Мотивационные постеры одновременно решают две задачи: повышают мотивацию сотрудников с помощью ёмких точных цитат и украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном. Мотивирующие плакаты, передающие с помощью оригинального дизайна ценности и смыслы, достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

хаос

Поддержать создание мотивирующих плакатов и цифровых картин можно с помощью популярных российских спонсорских платформ: Sponsr.ru и Boosty. Если Вам нравится идея и творческая реализация, то помощь в любом объёме приветствуется (в т.ч. с предоставлением определённых бонусов благотворителям).

хаос


хаос


хаос


хаос


хаос


хаос


хаос


хаос


хаос


хаос


хаос


хаос




Проект ИНФОРМДИЗАЙН постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы постоянно отслеживаем самые современные мировые тенденции в развитии информационного дизайна, используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи информации.

Проект ИНФОРМДИЗАЙН рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области информационного дизайна. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.