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ИНФОРМДИЗАЙН|ПРЕСС-ЦЕНТР | МЕТАЛЛУРГИЯ – новый альбом о фундаментальной отрасли промышленности
МЕТАЛЛУРГИЯ – новый альбом о фундаментальной отрасли промышленности

Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом, посвящённый мощнейшей промышленной отрасли – металлургии.

металлургия

Металлургия – отрасль промышленности, связанная с получением металлов из руд, разработкой и производством различных сплавов.

металлургия

Невозможно переоценить роль металлургии в развитии промышленности. Новые современные сплавы, получаемые с использованием передовых технологий, востребованы практически во всех отраслях народного хозяйства – от машиностроения до медицины.

металлургия

Импасто – приём в живописи в виде густой, сочной накладки красок для усиления эффекта света и фактуры. С помощью техники импасто привлекается внимание к рельефу картины, так как мазки выступают над поверхностью холста и создаётся трёхмерный эффект.

металлургия

Альбом «МЕТАЛЛУРГИЯ» содержит цифровые картины, посвящённые искусству извлечения металлов из руд и их первичной переработке – металлургии.

металлургия

Просмотреть все цифровые картины, посвящённые отраслям промышленности, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице ИНДУСТРИЯ проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины данной тематики.

металлургия

Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

металлургия

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

металлургия

Цифровые картины альбома «МЕТАЛЛУРГИЯ» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

металлургия

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

металлургия


металлургия


металлургия


металлургия


металлургия


металлургия


металлургия


металлургия


металлургия


металлургия


металлургия


металлургия


металлургия




Проект ИНФОРМДИЗАЙН постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы постоянно отслеживаем самые современные мировые тенденции в развитии информационного дизайна, используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи информации.

Проект ИНФОРМДИЗАЙН рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области информационного дизайна. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.