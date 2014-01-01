Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом, посвящённый одному из древнейших «первичных двигателей» – ветряной мельнице.

Ветряная мельница – аэродинамический механизм, преобразующий энергию ветра в энергию вращения с помощью лопастей, называемых парусами.

Вплоть до изобретения и массового внедрения паровой машины ветряные мельницы были едва ли не единственным массово распространённым механизмом, который справлялся с тем, что не могла ручная сила.

ЦИФРОВАЯ АКВАРЕЛЬ – живописная техника, которая подразумевает работу красками на водной основе. Особенность акварельных красок – их лёгкая текстура и прозрачность. Цифровая имитация акварели позволяет создавать воздушность и прозрачность рисунка, изображать игру света и тени, при этом чётко прорисовывая детали.

Альбом «ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА» содержит цифровые картины, посвящённые одному из самых древних механических приспособлений – ветряной мельнице.

Просмотреть все цифровые картины, посвящённые архитектуре, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице АРХИТЕКТУРА проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины данной тематики.

Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

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Цифровые картины альбома «ВЕТРЯНАЯ МЕЛЬНИЦА» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

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