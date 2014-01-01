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ИНФОРМДИЗАЙН|ПРЕСС-ЦЕНТР | РАЗУМ – альбом мотивирующих плакатов о высшем уровне мышления
РАЗУМ – альбом мотивирующих плакатов о высшем уровне мышления

Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом мотивационных постеров, посвящённый способности мыслить абстрактно – разуму.

мотивирующий плакат

Разум – рациональное начало в человеке, развитая способность думать и действовать, опираясь на логику и факты.

мотивирующий плакат

Разум – высшая ступень познавательной деятельности человека, способность логически мыслить, постигая смысл и связь явлений, уяснять законы развития мира, общества и сознательно находить целесообразные способы их преобразования.

мотивирующий плакат

Мотивирующий постер – плакат, вдохновляющий зрителя на определённые мысли, стимулирующий на действие, на какое-то изменение эмоционального состояния. Главная цель мотивационного плаката – стимулировать, побуждать что-то сделать, измениться, поменять взгляд на тот или иной предмет, вдохновлять на работу над собой или просто заставлять позитивно задуматься, поднять настроение.

мотивирующий плакат

Альбом мотивирующих плакатов «РАЗУМ» содержит цифровые картины, посвящённые способности логически и творчески мыслить – разуму.

мотивирующий плакат

Просмотреть все мотивационные плакаты можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице МОТИВИРУЮЩИЕ ПОСТЕРЫ (МОТИВАТОРЫ) проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени постеры-мотиваторы по самым различным актуальным темам. Мотивирующие плакаты объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки мотивационных постеров постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

мотивирующий плакат

Разрабатываем мотивирующие плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам и заданным крылатым выражениям и афоризмам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

мотивирующий плакат

Мотивирующие плакаты альбома «РАЗУМ» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем постер-мотиватор может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

мотивирующий плакат

Мотивационные постеры одновременно решают две задачи: повышают мотивацию сотрудников с помощью ёмких точных цитат и украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном. Мотивирующие плакаты, передающие с помощью оригинального дизайна ценности и смыслы, достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

мотивирующий плакат


мотивирующий плакат


мотивирующий плакат


мотивирующий плакат


мотивирующий плакат


мотивирующий плакат


мотивирующий плакат


мотивирующий плакат


мотивирующий плакат


мотивирующий плакат


мотивирующий плакат


мотивирующий плакат


мотивирующий плакат


мотивирующий плакат




Проект ИНФОРМДИЗАЙН постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы постоянно отслеживаем самые современные мировые тенденции в развитии информационного дизайна, используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи информации.

Проект ИНФОРМДИЗАЙН рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области информационного дизайна. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.