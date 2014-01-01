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ИНФОРМДИЗАЙН|ПРЕСС-ЦЕНТР |Ксения СОБЧАК – луч света в плоскости плаката
Ксения СОБЧАК – луч света в плоскости плаката

Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом постеров-мотиваторов, посвящённый ярким, ослепляющим мыслям кандидата в президенты – Ксении Собчак.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 14

Ксения СОБЧАК – общественный деятель и уже даже политик, претендующий ни много ни мало на высшую государственную должность и продвигающий себя при помощи оригинальных политтехнологий.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 14

Собираясь стать президентом России, Ксения Собчак отправляется в турне за океан в поисках понимания и поддержки. Мало кто обладает столь несокрушимым патриотизмом, что готов не только признать за своей страной все приписываемые ей грехи, но и тут же и покаяться за них оптом и в розницу. Ксения Собчак – обладает, признаёт, кается…

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 14

Мотивирующий постер – плакат, вдохновляющий зрителя на определённые мысли, стимулирующий на действие, на какое-то изменение эмоционального состояния. Главная цель мотивационного плаката – стимулировать, побуждать что-то сделать, измениться, поменять взгляд на тот или иной предмет, вдохновлять на работу над собой или просто заставлять позитивно задуматься, поднять настроение.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 14

Альбом мотивирующих плакатов «Ксения СОБЧАК» содержит цифровые картины, посвящённые максималистски дерзким высказываниям кандидата в президенты – Ксении Собчак.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 14

Просмотреть все мотивационные плакаты можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице МОТИВИРУЮЩИЕ ПОСТЕРЫ (МОТИВАТОРЫ) проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени постеры-мотиваторы по самым различным актуальным темам. Мотивирующие плакаты объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки мотивационных постеров постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 14

Разрабатываем мотивирующие плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам и заданным крылатым выражениям и афоризмам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 14

Мотивирующие плакаты альбома «Ксения СОБЧАК» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем постер-мотиватор может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 14

Мотивационные постеры одновременно решают две задачи: повышают мотивацию сотрудников с помощью ёмких точных цитат и украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном. Мотивирующие плакаты, передающие с помощью оригинального дизайна ценности и смыслы, достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 14


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 14


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 14


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 14


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 14


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 14


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 14


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 14


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 14


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 13


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 14


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 14


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 14


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 14




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