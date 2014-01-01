Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет альбом мотивационных плакатов, посвящённый НАЧАЛУ и его основополагающему значению для всякого дела.

Начиная заново, человек переступает порог, отделяющий один цикл, один этап жизни от другого. Закрывается одна и открывается другая, новая и чистая страница. Начинать сначала приходится чаще всего не от хорошей жизни. Но есть ситуации, когда это просто необходимо, не говоря уже о тех моментах, когда нужно не только суметь начать сначала, но и успеть сделать это вовремя, иначе будет поздно и уже ничего не изменишь.

Начиная новое дело, нужно быть готовым идти на риск – человек всегда будет сталкиваться с множеством неизвестных. В жизни никогда не бывает всё наверняка и так, как хочется. Полностью известным может быть только то, что было, но не то, что будет.

Мотивационный плакат – постер, вдохновляющий зрителя на определённые мысли, стимулирующий на действие, на какое-то изменение эмоционального состояния. Главная цель постера-мотиватора – стимулировать, побуждать что-то сделать, измениться, поменять взгляд на тот или иной предмет, вдохновлять на работу над собой или просто заставлять позитивно задуматься, поднять настроение.

Альбом мотивирующих плакатов «НАЧАЛО» содержит цифровые картины, посвящённые отправному пункту, исходной точке любого дела, точке отсчёта для любого размышления, чистой странице нового этапа жизни – НАЧАЛУ. Уметь начать сначала – это великое и сложное искусство. Человек нуждается в переменах не только тогда, когда необходимо выбраться из тяжёлых, тупиковых ситуаций, но и в случае необходимости изменить вполне благополучное рутинное существование.

Просмотреть мотивационные постеры можно на странице МОТИВИРУЮЩИЕ ПОСТЕРЫ (МОТИВАТОРЫ) проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени постеры-мотиваторы по самым различным актуальным темам. Мотивирующие плакаты объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки мотивационных постеров постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Разрабатываем мотивирующие плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам и заданным крылатым выражениям и афоризмам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Разрабатываем мотивирующие плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам и заданным крылатым выражениям и афоризмам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Мотивирующие плакаты альбома «НАЧАЛО» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем постер-мотиватор может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Мотивационные постеры одновременно решают две задачи: повышают мотивацию сотрудников с помощью ёмких точных цитат и украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном. Мотивирующие плакаты, передающие с помощью оригинального дизайна ценности и смыслы, достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

Проект ИНФОРМДИЗАЙН постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы постоянно отслеживаем самые современные мировые тенденции в развитии информационного дизайна, используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи информации.

Проект ИНФОРМДИЗАЙН рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области информационного дизайна. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.