Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом, посвящённый высокотехнологичной отрасли, работать в которой могут себе позволить немногие страны – турбостроению.

Турбостроение – отрасль машиностроения, производящая турбины – машины, преобразующие энергию воды, пара, газа в механическую энергию. Сама турбина – высочайшее произведение технологического искусства.

Современный мир не может обойтись без применения турбин, а с каждым днём их роль только возрастает. Эти устройства надёжны, постоянно модернизируются, турбостроение является важнейшим звеном энергетической безопасности страны и экономики.

Импасто – приём в живописи в виде густой, сочной накладки красок для усиления эффекта света и фактуры. С помощью техники импасто привлекается внимание к рельефу картины, так как мазки выступают над поверхностью холста и создаётся трёхмерный эффект.

Альбом «ТУРБОСТРОЕНИЕ» содержит цифровые картины, посвящённые современной отрасли машиностроения по производству турбин – турбостроению.

Просмотреть все цифровые картины, посвящённые отраслям промышленности, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице ИНДУСТРИЯ проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины данной тематики.

Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Цифровые картины альбома «ТУРБОСТРОЕНИЕ» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

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