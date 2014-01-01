Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый календарь, посвящённый непреходящей красоте городского пейзажа древней столицы России – московским временам года.

Красота Москвы – в её уникальных улицах и переулках, парках и бульварах, силуэтах Кремля и его Спасской башни. Этот город очаровывает своей мощью, красотой и величием абсолютно в любое время года.

Москва зимой часто кажется абсолютно сказочным городом: парки, площади и церкви щедро посыпаны снегом, словно сахарной пудрой, блестящей и переливающейся на солнце.

Весной в Москве начинают цвести сады, в парках включают фонтаны, высаживают клумбы – после зимней спячки столица предстает перед гостями свежей и благоухающей.

Летом все разъезжаются по отпускам, столица преображается. Москва становится более спокойной, приятной и открытой, открывая новые грани своей восхитительной красоты.

Главным достоинством осенней Москвы являются яркие краски природы – уже не так жарко, как летом, но невероятно красиво. Буйство осенних красок доставит огромное эстетическое удовольствие.

Импрессионизм – направление в искусстве, ставящее целью передачу, воспроизведение непосредственных, субъективных впечатлений от действительности. Приёмы импрессионизма позволяют наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления.

Календарь «ВРЕМЕНА ГОДА | МОСКВА» содержит цифровые картины, посвящённые завораживающим в любое время года знаковым местам столицы – московскому городскому пейзажу.

Благодаря чередованию изображений на страницах перекидного календаря, он всегда выглядит эффектно и респектабельно. Настенные календари в силу большой площади иллюстраций на листе выглядят более художественными и менее утилитарными.

Цифровые картины настенного календаря «ВРЕМЕНА ГОДА | МОСКВА» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем настенный календарь, проиллюстрированный цифровыми картинами, может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Просмотреть все услуги в области полиграфического дизайна можно на странице ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН проекта ИНФОРМДИЗАЙН, представляющего комплекс профессиональных услуг в сфере дизайна полиграфии.

Разрабатываем календари индивидуального дизайна с использованием цифровых картин самых различных стилей и жанров для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Разрабатываем календари индивидуального дизайна с использованием цифровых картин самых различных стилей и жанров для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Настенные календари украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

Данный календарь является предметом крауд-кампании на одном из лучших сервисов народного финансирования Planeta.ru, где любой желающий может поддержать проект.

Проект ИНФОРМДИЗАЙН постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы постоянно отслеживаем самые современные мировые тенденции в развитии информационного дизайна, используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи информации.

Проект ИНФОРМДИЗАЙН рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области информационного дизайна. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.