Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом мотивирующих плакатов, посвящённый весьма многогранному и насыщенному значениями понятию нашего бытия – миру.

Мир – многозначное понятие научного и философского дискурса, которое выражает фундаментальные категории бытия, существующего и существования, природы, целого, Вселенной, Космоса во всём их многообразии.

Миром также часто называют отношения между народами и государствами, исключающие применение насильственных средств для проведения политики; отсутствие войны между народами и государствами.

Постеризация – эффект получения изображения с ограниченным количеством тонов. При использовании эффекта постеризации изображения становятся похожи на типографские плакаты, при печати которых используется ограниченное количество цветных чернил.

Мотивирующий плакат – постер, вдохновляющий зрителя на определённые мысли, стимулирующий на действие, на какое-то изменение эмоционального состояния. Главная цель постера-мотиватора – стимулировать, побуждать что-то сделать, измениться, поменять взгляд на тот или иной предмет, вдохновлять на работу над собой или просто заставлять позитивно задуматься, поднять настроение.

Альбом мотивационных постеров «МИР» содержит цифровые картины, посвящённые понятию, имеющему огромное количество обозначений, совершенно разных по своему значению – миру.

Просмотреть все мотивационные плакаты можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице МОТИВИРУЮЩИЕ ПОСТЕРЫ (МОТИВАТОРЫ) проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени постеры-мотиваторы по самым различным актуальным темам.

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Мотивирующие плакаты альбома «МИР» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Мотивационные постеры одновременно решают две задачи: повышают мотивацию сотрудников с помощью ёмких точных цитат и украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном. Мотивирующие плакаты, передающие с помощью оригинального дизайна ценности и смыслы, достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

Проект ИНФОРМДИЗАЙН постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы постоянно отслеживаем самые современные мировые тенденции в развитии информационного дизайна, используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи информации.

Проект ИНФОРМДИЗАЙН рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области информационного дизайна. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.