Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом, посвящённый святилищу обожествлённой природы – храмовому комплексу Ицукусима.

Святилище Ицукусима – уникальный образец японской архитектуры, неповторимый в своём роде. Разрушавшийся и снова возрождавшийся из пепла, почитаемый многими людьми, переживший разные исторические эпохи, в наши дни этот храм не только представляет собой великолепный образец японского искусства, но и символизирует дух японского народа.

Ритуальные ворота тории – основная достопримечательность святилища Ицукусима и один из самых узнаваемых символов Страны восходящего солнца. Они устанавливаются перед святилищами японской религии синто и символизируют незримую границу между миром людей и миром духов.

Импрессионизм – направление в искусстве, ставящее целью передачу, воспроизведение непосредственных, субъективных впечатлений от действительности. Приёмы импрессионизма позволяют наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления.

Альбом «ИЦУКУСИМА» содержит цифровые картины, посвящённые одному из популярнейших в Японии туристических мест – святилищу Ицукусима.

Просмотреть все цифровые картины, посвящённые городам и странам, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице ГОРОДА И СТРАНЫ проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины данной тематики.

Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

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Цифровые картины альбома «ИЦУКУСИМА» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

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