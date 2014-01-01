Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом, посвящённый водному потоку больших размеров с природным течением – реке.
Река – постоянный естественный поток воды достаточно большого объёма. При помощи рек происходит регуляция водного баланса на поверхности планеты: испаряющаяся с поверхности океана вода выпадает на сушу в виде дождя или снега, а затем с речными течениями возвращается в океан.
Движение воды в реке происходит под действием силы тяжести: так как суша расположена выше, чем океан, то речная вода, используя естественные складки рельефа, стекает вниз, к морю или океану.
Импрессионизм – направление в искусстве, ставящее целью передачу, воспроизведение непосредственных, субъективных впечатлений от действительности. Приёмы импрессионизма позволяют наиболее естественно и живо запечатлеть реальный мир в его подвижности и изменчивости, передать свои мимолётные впечатления.
Альбом «РЕКА» содержит цифровые картины, посвящённые лентообразному природному потоку пресной воды – реке.
Просмотреть все цифровые картины, посвящённые разнообразию природных ландшафтов, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице ПЕЙЗАЖИ проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины данной тематики.
Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.
Цифровые картины альбома «РЕКА» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.
Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.
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