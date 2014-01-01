Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом, посвящённый любым движущимся вереницей друг за другом объектам – караванам.

Караван – группа людей, путешествующих вместе с торговыми, паломническими или иными целями и объединившихся для взаимной помощи и защиты в суровой или опасной местности.

Караван – принадлежность сурового пустынного пейзажа, где караванные тропы были основными путями сообщения. Люди шли с разными целями, вместе объединялись не только для того, чтобы дойти, но и выжить.

Живопись МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ – одна из самых распространённых техник, которые используются художниками. История этого способа насчитывает несколько веков, но, несмотря на такое древнее происхождение, масляная живопись и по сей день не теряет популярности.

Альбом «КАРАВАН» содержит цифровые картины, посвящённые группам людей или животных, которые путешествуют или перемещаются одно за другим – караванам.

Просмотреть все цифровые картины, посвящённые различным пейзажам, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице ПЕЙЗАЖИ проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины данной тематики.

Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Цифровые картины альбома «КАРАВАН» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

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