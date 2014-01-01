Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом, посвящённый местам, где приятно погулять, попить кофе, поторговаться – греческим улочкам.

Греческие улочки – удивительное пространство, вмещающее в себя уютные ресторанчики и симпатичные магазинчики. Все самое древнее рядом с современной жизнью.

Греческие улочки, как правило, заполнены заведениями общепита на любой вкус и кошелек, магазинчиками, гомоном туристов. Часто встречаются старинные домики, балкончики которых утопают в зелени и цветах.

Живопись МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ – одна из самых распространённых техник, которые используются художниками. История этого способа насчитывает несколько веков, но, несмотря на такое древнее происхождение, масляная живопись и по сей день не теряет популярности.

Альбом «ГРЕЧЕСКИЕ УЛОЧКИ» содержит цифровые картины, посвящённые средоточию городского очарования и уюта – греческим улочкам.

Просмотреть все цифровые картины, посвящённые городам и странам, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице ГОРОДА И СТРАНЫ проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины данной тематики.

Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Цифровые картины альбома «ГРЕЧЕСКИЕ УЛОЧКИ» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

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