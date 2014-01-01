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ИНФОРМДИЗАЙН|ПРЕСС-ЦЕНТР | ДОБЫЧА УГЛЯ – новый альбом о важной отрасли топливной промышленности
ДОБЫЧА УГЛЯ – новый альбом о важной отрасли топливной промышленности

Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом, посвящённый крупнейшему сегменту топливной промышленности – добыче угля.

добыча угля

Угледобывающая отрасль – отрасль угольной промышленности, отвечающая за добычу угля и его первичную переработку. Работы по добыче ведутся как на поверхности, так и под землёй.

добыча угля

Добыча угля – сложный технологический процесс, который требует много ресурсов и специализированной техники. Добываемый уголь широко используется в промышленности, для производства электроэнергии.

добыча угля

Импасто – приём в живописи в виде густой, сочной накладки красок для усиления эффекта света и фактуры. С помощью техники импасто привлекается внимание к рельефу картины, так как мазки выступают над поверхностью холста и создаётся трёхмерный эффект.

добыча угля

Альбом «ДОБЫЧА УГЛЯ» содержит цифровые картины, посвящённые технологическому процессу добычи твёрдой нефти – угледобыче.

добыча угля

Просмотреть все цифровые картины, посвящённые различным отраслям промышленности, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице ИНДУСТРИЯ проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины данной тематики.

добыча угля

Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

добыча угля

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

добыча угля

Цифровые картины альбома «ДОБЫЧА УГЛЯ» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

добыча угля

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

добыча угля


добыча угля


добыча угля


добыча угля


добыча угля


добыча угля


добыча угля


добыча угля


добыча угля


добыча угля


добыча угля


добыча угля


добыча угля




Проект ИНФОРМДИЗАЙН постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы постоянно отслеживаем самые современные мировые тенденции в развитии информационного дизайна, используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи информации.

Проект ИНФОРМДИЗАЙН рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области информационного дизайна. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.