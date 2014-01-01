Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новое направление цифровой живописи, основанное на нанесении краски плотными и густыми мазками, создающими фактурный эффект – импасто.

Импасто – приём в живописи в виде густой, сочной накладки красок для усиления эффекта света и фактуры. Создаётся путём нанесения толстого слоя краски из тюбика или разведённой малым количеством разбавителя грубыми мазками кистью или мастихином.

С помощью техники импасто привлекается внимание к рельефу картины, так как мазки выступают над поверхностью холста и создаётся трёхмерный эффект.

Просмотреть некоторые примеры реализации данного направления цифровой живописи можно на странице ИМПАСТО проекта ПИКЧЕРС.

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Цифровые картины, выполненные в технике импасто, являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

Больше информации о технике импасто вы можете получить на тематической странице ИМПАСТО проекта ИНФОРМДИЗАЙН.

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