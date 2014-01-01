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ИНФОРМДИЗАЙН|ПРЕСС-ЦЕНТР | МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ – новый акварельный альбом о водной стихии
МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ – новый акварельный альбом о водной стихии

Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом акварелей, посвящённый одному из красивейших направлений в пейзажной живописи – морскому пейзажу.

морской пейзаж

Морской пейзаж – особый жанр живописи, основой изображения которого являются картины моря. Особенность жанра заключается в сложности передачи подвижной морской стихии, бегущих по небу облаков, полёта парящих птиц.

морской пейзаж

Морской пейзаж может успокоить и умиротворить в любой ситуации, ведь вода – одна из трёх вещей, на которые можно смотреть бесконечно. Картину с морем можно повесить в любом помещении, она везде будет смотреться гармонично.

морской пейзаж

ЦИФРОВАЯ АКВАРЕЛЬ – живописная техника, которая подразумевает работу красками на водной основе. Особенность акварельных красок – их лёгкая текстура и прозрачность. Цифровая имитация акварели позволяет создавать воздушность и прозрачность рисунка, изображать игру света и тени, при этом чётко прорисовывая детали.

морской пейзаж

Альбом акварелей «МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ» содержит цифровые картины, посвящённые визуальному отображению настроения водной стихии – морскому пейзажу.

морской пейзаж

Просмотреть все цифровые картины, посвящённые природным ландшафтам, можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице ПЕЙЗАЖИ проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины о наиболее замечательных уголках природы.

морской пейзаж

Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки картин постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

морской пейзаж

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

морской пейзаж

Цифровые картины альбома «МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

морской пейзаж

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

морской пейзаж


морской пейзаж


морской пейзаж


морской пейзаж


морской пейзаж


морской пейзаж


морской пейзаж


морской пейзаж


морской пейзаж


морской пейзаж


морской пейзаж


морской пейзаж


морской пейзаж




Проект ИНФОРМДИЗАЙН постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы постоянно отслеживаем самые современные мировые тенденции в развитии информационного дизайна, используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи информации.

Проект ИНФОРМДИЗАЙН рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области информационного дизайна. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.