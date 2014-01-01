Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом скетч-иллюстраций, посвящённый достойной столице огромной страны – Москве.

Москва – столица и крупнейший город России, политический, административный и деловой центр страны.

Москва – блистательный город, во всех отношениях достойный называться столицей. Здесь великолепные памятники архитектуры и живописные парки, самые лучшие магазины и высокие небоскрёбы, лучшие музеи и театры мира.

Скетчинг – это техника рисования быстрых рисунков, одно из самостоятельных художественных направлений в современном искусстве. Скетч-иллюстрация – законченное, продуманное, самостоятельное произведение, которое может быть оформлено в раму, может использоваться в печатной продукции.

Альбом скетч-иллюстраций «МОСКВА» содержит цифровые картины, посвящённые крупнейшему русскоязычному городу в мире – Москве.

Просмотреть все цифровые картины, посвящённые городам и странам можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице ГОРОДА И СТРАНЫ проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени цифровые картины о наиболее замечательных урбанистических уголках планеты.

Цифровые картины объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки мотивационных постеров постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Разрабатываем цифровые картины индивидуального дизайна по конкретным тематикам в самых различных стилях и жанрах для прогрессивных компаний и людей, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Цифровые картины альбома «МОСКВА» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем цифровая картина может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Цифровые картины украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном и достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

Проект ИНФОРМДИЗАЙН постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы постоянно отслеживаем самые современные мировые тенденции в развитии информационного дизайна, используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи информации.

Проект ИНФОРМДИЗАЙН рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области информационного дизайна. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.