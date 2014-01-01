Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет альбом постеров-мотиваторов, посвящённый избранным мыслям начинающего политика – Ксении Собчак.

Ксения Собчак – начинающий политик, «женщина трудной судьбы» с богатым и разнообразным жизненным опытом, позволяющим претендовать на высший государственный пост.

Появление Ксении Собчак на политическом небосклоне, безусловно, добавило новые краски на безжизненно выцветшее блёклое полотно оппозиционно-либеральных течений. Прежние лидеры оппозиции совсем выдохлись – жизнь требует появления новых персонажей.

Мотивирующий постер – плакат, вдохновляющий зрителя на определённые мысли, стимулирующий на действие, на какое-то изменение эмоционального состояния. Главная цель мотивационного плаката – стимулировать, побуждать что-то сделать, измениться, поменять взгляд на тот или иной предмет, вдохновлять на работу над собой или просто заставлять позитивно задуматься, поднять настроение.

Альбом мотивирующих плакатов «Ксения СОБЧАК» содержит цифровые картины, посвящённые очень откровенным высказываниям кандидата в президенты – Ксении Собчак.

Просмотреть все мотивационные плакаты можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице МОТИВИРУЮЩИЕ ПОСТЕРЫ (МОТИВАТОРЫ) проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени постеры-мотиваторы по самым различным актуальным темам. Мотивирующие плакаты объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки мотивационных постеров постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Разрабатываем мотивирующие плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам и заданным крылатым выражениям и афоризмам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Разрабатываем мотивирующие плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам и заданным крылатым выражениям и афоризмам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Мотивирующие плакаты альбома «Ксения СОБЧАК» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем постер-мотиватор может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Мотивационные постеры одновременно решают две задачи: повышают мотивацию сотрудников с помощью ёмких точных цитат и украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном. Мотивирующие плакаты, передающие с помощью оригинального дизайна ценности и смыслы, достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

Проект ИНФОРМДИЗАЙН постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы постоянно отслеживаем самые современные мировые тенденции в развитии информационного дизайна, используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи информации.

Проект ИНФОРМДИЗАЙН рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области информационного дизайна. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.