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ИНФОРМДИЗАЙН|ПРЕСС-ЦЕНТР |Ксения СОБЧАК – кандидат в президенты в мыслях
Ксения СОБЧАК – кандидат в президенты в мыслях

Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом постеров-мотиваторов, посвящённый высказываниям кандидата в президенты – Ксении Собчак.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 08

Ксения Собчак прошла извилистый путь от телеведущей и журналистки до общественного деятеля и кандидата в президенты. Она узнаваема практически для всей страны, причём диапазон мнений о Ксении Собчак необычайно широк – от ненависти до любви.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 08

В самом ли деле Ксения Собчак имеет определённые виды на развитие своей политической карьеры? Или всё дело в том, что ведущая корпоративов в статусе кандидата в президенты может рассчитывать на гораздо более приятные финансовые бонусы?

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 08

Мотивирующий постер – плакат, вдохновляющий зрителя на определённые мысли, стимулирующий на действие, на какое-то изменение эмоционального состояния. Главная цель мотивационного плаката – стимулировать, побуждать что-то сделать, измениться, поменять взгляд на тот или иной предмет, вдохновлять на работу над собой или просто заставлять позитивно задуматься, поднять настроение.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 08

Альбом мотивирующих плакатов «Ксения СОБЧАК» содержит цифровые картины, посвящённые очень серьёзным мыслям начинающего политика и кандидата в президенты – Ксении СОБЧАК.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 08

Просмотреть все мотивационные плакаты можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице МОТИВИРУЮЩИЕ ПОСТЕРЫ (МОТИВАТОРЫ) проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени постеры-мотиваторы по самым различным актуальным темам. Мотивирующие плакаты объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки мотивационных постеров постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 08

Разрабатываем мотивирующие плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам и заданным крылатым выражениям и афоризмам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 08

Мотивирующие плакаты альбома «Ксения СОБЧАК» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем постер-мотиватор может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 08

Мотивационные постеры одновременно решают две задачи: повышают мотивацию сотрудников с помощью ёмких точных цитат и украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном. Мотивирующие плакаты, передающие с помощью оригинального дизайна ценности и смыслы, достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 08


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 08


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 08


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 08


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 08


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 08


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 08


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 08


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 08


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 08


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 08


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 08


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 08


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 08




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