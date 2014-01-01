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ИНФОРМДИЗАЙН|ПРЕСС-ЦЕНТР |Ксения СОБЧАК – актуальные цитаты в новом альбоме постеров
Ксения СОБЧАК – актуальные цитаты в новом альбоме постеров

Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет новый альбом постеров-мотиваторов, посвящённый актуальным высказываниям известного медийного персонажа – Ксении Собчак.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 05

Ксения Собчак – популярная медийная персона в нашей стране. Трудно найти человека, который бы ничего о ней не слышал. Она теле- и радиоведущая, политический деятель, журналистка и даже немного актриса.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 05

Ксения Собчак известна больше не своим творчеством, а постоянными скандалами. Растущая известность, интерес и шумиха в новостях СМИ, позиционирование себя в качестве «светской львицы» усилили страсть Ксении к публичным провокациям.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 05

Мотивирующий постер – плакат, вдохновляющий зрителя на определённые мысли, стимулирующий на действие, на какое-то изменение эмоционального состояния. Главная цель мотивационного плаката – стимулировать, побуждать что-то сделать, измениться, поменять взгляд на тот или иной предмет, вдохновлять на работу над собой или просто заставлять позитивно задуматься, поднять настроение.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 05

Альбом мотивирующих плакатов «Ксения СОБЧАК» содержит цифровые картины, посвящённые актуальным высказываниям одной из самых скандальных и неоднозначных персон публичного мира – Ксении СОБЧАК.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 05

Просмотреть все мотивационные плакаты можно на сайте проекта ПИКЧЕРС, а также на странице МОТИВИРУЮЩИЕ ПОСТЕРЫ (МОТИВАТОРЫ) проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени постеры-мотиваторы по самым различным актуальным темам. Мотивирующие плакаты объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки мотивационных постеров постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 05

Разрабатываем мотивирующие плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам и заданным крылатым выражениям и афоризмам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 05

Мотивирующие плакаты альбома «Ксения СОБЧАК» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем постер-мотиватор может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 05

Мотивационные постеры одновременно решают две задачи: повышают мотивацию сотрудников с помощью ёмких точных цитат и украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном. Мотивирующие плакаты, передающие с помощью оригинального дизайна ценности и смыслы, достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 05


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 05


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 05


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 05


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 05


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 05


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 05


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 05


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 05


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 05


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 05


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 05


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 05


Мотивирующие плакаты по теме Ксения СОБЧАК - Альбом 05




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