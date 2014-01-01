Проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет альбом мотивационных плакатов, посвящённый ДЕНЬГАМ и их роли в жизни человека.

Деньги – специфический товар, обладающий наивысшей ликвидностью, служащий измерителем стоимости других товаров и услуг. Они используются для обмена на них любых других товаров или услуг, т.е. являются для них своего рода эквивалентом стоимости. Деньги позволяют сопоставлять при обмене самые разнородные товары.

Деньги – это товар, который нужен всем и каждому, предпочтительно в максимально возможных количествах. Специфичность этого товара заключается в том, что сам по себе он не имеет потребительской ценности. В этом «товаре» нельзя жить как в доме, его нельзя съесть, или носить как одежду. Зато жильё, еду и одежду легко можно купить за деньги – универсальное средство обмена.

Мотивационный плакат – постер, вдохновляющий зрителя на определённые мысли, стимулирующий на действие, на какое-то изменение эмоционального состояния. Главная цель постера-мотиватора – стимулировать, побуждать что-то сделать, измениться, поменять взгляд на тот или иной предмет, вдохновлять на работу над собой или просто заставлять позитивно задуматься, поднять настроение.

Альбом мотивирующих плакатов «ДЕНЬГИ» содержит цифровые картины, посвящённые тому, что никогда не бывает лишним, чего всегда не хватает и на что не купишь счастья, универсальному средству обмена почти всего – ДЕНЬГАМ. В современном обществе деньги носят особый статус, они являются неотъемлемой частью экономических отношений. Для людей деньги – это благо, то есть возможность удовлетворить свои потребности.

Просмотреть мотивирующие плакаты также можно на странице МОТИВИРУЮЩИЕ ПОСТЕРЫ (МОТИВАТОРЫ) проекта ИНФОРМДИЗАЙН, объединяющей все доступные на текущий момент времени постеры-мотиваторы по самым различным актуальным темам. Мотивирующие плакаты объединены в тематические альбомы. Перечень тем для разработки мотивационных постеров постоянно расширяется, как и количество альбомов внутри уже существующих тем.

Разрабатываем мотивирующие плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам и заданным крылатым выражениям и афоризмам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам Разрабатываем мотивирующие плакаты индивидуального дизайна по конкретным тематикам и заданным крылатым выражениям и афоризмам для прогрессивных компаний, открыто и нестандартно мыслящих и предпочитающих действия словам

Мотивирующие плакаты альбома «ДЕНЬГИ» являются яркими и практичными элементами оформления любого помещения – будь то сдержанное офисное пространство или жилой интерьер. Вместе с тем постер-мотиватор может быть прекрасным подарком к любому значимому событию в жизни человека, подчёркивающим уникальность и значимость знака внимания.

Мотивационные постеры одновременно решают две задачи: повышают мотивацию сотрудников с помощью ёмких точных цитат и украшают пространство ярким и актуальным современным дизайном. Мотивирующие плакаты, передающие с помощью оригинального дизайна ценности и смыслы, достойны быть перед глазами сотрудников любой компании, ориентированной на эффективность и результат.

Проект ИНФОРМДИЗАЙН постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы постоянно отслеживаем самые современные мировые тенденции в развитии информационного дизайна, используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи информации.

Проект ИНФОРМДИЗАЙН рад предложить Вам современный сервис по всему спектру предоставляемых услуг в области информационного дизайна. Мы обеспечиваем высокие стандарты качества выполнения работ и в каждом случае гарантируем профессиональный результат для решения Вашей задачи.