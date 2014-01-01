ДИЗАЙН КАЛЕНДАРЕЙ

В данном разделе проект ИНФОРМДИЗАЙН представляет примеры разработки дизайна календарей различных видов как одного их ведущих направлений разработки корпоративных полиграфических материалов.

Примеры исполнения работ представлены для компаний и предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, осуществляющих деятельность в самых различных отраслях экономики.

Здесь показаны образцы работ, специально созданных для демонстрации стилистических, графических подходов к выполнению тех или иных задач, связанных с созданием многополосной полиграфической продукции.

Пример № 1. Настенный перекидной календарь «ВРЕМЕНА ГОДА | МОСКВА»

Красота Москвы – в её уникальных улицах и переулках, парках и бульварах, силуэтах Кремля и его Спасской башни. Этот город очаровывает своей мощью, красотой и величием абсолютно в любое время года.

Благодаря чередованию изображений на страницах перекидного календаря, он всегда выглядит эффектно и респектабельно. Настенные календари в силу большой площади иллюстраций на листе выглядят более художественными и менее утилитарными.

Конструктивно представленный настенный перекидной календарь «ВРЕМЕНА ГОДА | МОСКВА» выполнен в формате листов А3, скрепленных металлической пружиной, на ригеле.

Проект ИНФОРМДИЗАЙН постоянно работает над улучшением качества и расширением спектра предоставляемых услуг. Мы постоянно отслеживаем самые современные мировые тенденции в развитии информационного дизайна, используем в своей практике наиболее передовые и эффективные приёмы подачи информации.

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